Macron Trumpile: USA tariifid on ebaseaduslikud, EL reageerib

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles neljapäeva õhtul USA riigipeale Donald Trumpile, et Ühendriikide tariifid terase- ja alumiiniumiimpordile Euroopa Liidust on ebaseaduslikud ning et EL reageerib Washingtoni sammule "kindlalt ja proportsionaalselt", teatas Élysée palee.