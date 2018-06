Juncker: itaallased peaksid rohkem töötama

Junckeri vastuolulistele sõnadele reageeris kiirelt Euroopa Parlamendi itaallasest president Antonio Tajani, kes hoiatas Twitteris, et see on lubamatu, kui Juncker tõepoolest nii ütles.

Tajani ei täpsustanud, millele ta konkreetselt viitas, kuid Juncker ütles Itaalia kohta vaid paar lauset, kui ta eile Brüsselis Euroopa tulevikku puudutanud konverentsil küsimustele vastas.

Küsimusele, mida Euroopa saaks teha, et aidata noori sellistes piirkondades nagu Lõuna-Itaalia, vastas Juncker, et armastab seda riiki sügavalt, kuid lisas: «Ma ei saa enam nõustuda, et kõike, mis Lõuna-Itaalias valesti läheb, selgitatakse asjaoluga, et EL või Euroopa Komisjon ei tee piisavalt.»

«Itaallased peavad hoolitsema Itaalia vaeste piirkondade eest. See tähendab tõsidust, rohkem tööd ja vähem korruptsiooni,» märkis ta.

Juncker ärgitas Itaaliat mitte mängima ELi süüdistamise mänge, lisades: «Riigid ennekõike, seejärel Euroopa.»

Itaalia paremäärmuslaste Matteo Salvini, kelle Põhjaliiga moodustas eile populistliku Viie Tähe Liikumisega koalitsiooni, taunis tema kommentaare, nimetades neid häbiväärseteks ja rassistlikeks.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja ütles AFP-le, et president Junckerile omistatud sõnad Itaalia kohta on kontekstist välja võetud".