Aserite opositsioonliider: Moskva nõuab naaberriikidelt territoriaalset lõivu

Kuivõrd on Aserbaidžaani opositsioon organiseerunud? Kas opositsiooni erinevad tiivad teevad omavahelist koostööd? Võime me rääkida tugevast ketist, tugevast ühendatud jõust?

See on keeruline küsimus. Ühelt poolt on kõik opositsiooniparteid omavahel kontaktis. Näiteks 27. mail korraldas opositsioonipartei Müsavat Aserbaidžaani 100. sünnipäeva puhul suure pidupäevaürituse, kuhu me kutsusime ka kõik teised opositsiooniliikumised ja peaaegu kõik olid ka kohal. Kohaletulnud suhtlesid omavahel, õnnitlesid üksteist. Kontaktid on meil olemas. Aga samas oleks keeruline öelda, et Aserbaidžaani parteide vahel valitseb suur koostöö. Sellel on väga lihtne põhjus. Erinevad erakonnad Aserbaidžaanis teevad tihedat koostööd erinevatel valimistel. Näiteks 2005. aasta parlamendivalimistel moodustasid mitu erakonda ühise liidu ja esitasid ühised kandidaadid, täpselt sama kordus 2010. aastal, 2012. aasta presidendivalimistel ühines kogu opositsioon ning esitas oma ühise kandidaadi. Selliseid katseid on olnud, kuid see ei ole toonud kaasa muutusi meie riigis ning see kinnitab minu arvamust, et Aserbaidžaani probleem ei ole mitte opositsiooni koostöös või ühinemises, vaid probleem on võimus, kes võltsib valimistulemusi.

Valitsev võim on sisuliselt valimised hävitanud. Nad viivad lihtsalt formaalselt valimised läbi ja samamoodi nagu nõukogude korra ajal teevad teatavaks tulemused, millised neile sobivad ja meeldivad. Teisest küljest aga oleks suur viga öelda, et Aserbaidžaani opositsioon on nõrk. Kui opositsioon oleks nõrgukene, siis ei istuks täna Aserbaidžaani vanglates enam kui 150 poliitvangi. Kui opositsioon oleks nõrk, siis võim ei kardaks normaalsete valimiste korraldamist. Sellisel juhul nad võidaksid ja ütleksid rahvale, et näete, opositsioonil pole mingisugust mõju. Sellisel juhul ei kardaks nad opositsiooni esinemisi televisioonis - viimase kümne aasta jooksul ei lase võimud opositsiooni esindajaid ekraanile. Aserbaidžaanis on üks riiklik telekanal ja kõik teised telekanalid on justkui sõltumatud, aga need sõltumatud kanalid ei luba juba kümme aastat opositsiooni eetrisse! See kõik näitab, et opositsioon on endiselt tugev ja võim saab suurepäraselt aru – kui korraldada normaalsed valimised, siis korjab opositsioon hääled ning võim vahetub. Muide, ma olen veendunud, et varem või hiljem see minu ennustus ka täitub.

Isa Gämbär FOTO: Liis Treimann

Minu järgmine küsimus on väga keeruline küsimus, aga ma pean selle küsimuse esitama. Kas te üleüldse näete mingisugustki võimalust, et lahendada Mägi-Karabahhi konflikti?