Endine Iisraeli luureülem: Iisrael plaanis Iraani rünnata ja sõja käivitada

«See pole midagi sellist, mida tohib lihtsalt harjutamiseks teha,» märkis Pardo. «Kui keegi midagi sellist teeb, saab olla vaid kaks põhjust, esimene on kavatsus rünnak päriselt läbi viia. Teine variant on saata signaal, millest pole võimalik mööda vaadata.»

Läinud aasta juunis ütles endine Iisraeli kaitseminister Ehud Barack kohalikule meediale antud intervjuus, et oli tollal tuline Iraani ründamise toetaja. Ta märkis, et pidi tegelema paljude valitsusliikmete ning Pardo eelkäija Meid Dagani vastuseisuga. Veidi pärast ametist lahkumist 2011. aastal ütles Dagan, et Iraani ründamine on loll mõte.