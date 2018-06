Teadmata kadunud Nõukogude sõjalendur leiti Afganistanis üles

Lenduri soovi naasta koju kinnitab ka Vjatšeslav Kalinin Relvavendade organisatsioonist. Ta lisas, et üllatav pole mitte see, et piloot jäi ellu pärast seda, kui afgaani vastupanuvõitlejad ta lennuki alla lasid, vaid asjaolu, et me pole 30 aastat saanud tema kohta mitte mingisugust teavet.