POSTIMEHE INTERVJUU. Lapsena jäi Austria president Alexander Van der Bellen Tiroolis silma veidra päritoluga

Mainisite, et Austria inimesed võtsid teid hästi vastu. Samuti rõhutasite valimiskampaania ajal korduvalt, et olete põgenike poeg. Ilmselt kõnetas see 2016. aastal paljusid. Kuidas suhtute sellesse, et Austria valitsus üritab immigratsiooni karmilt piirata?

Nii oli, ma ei teinud sellest saladust ja arvasin, et inimesed peaksid teadma. Kriis oli siis aktuaalne, aga nagu näha, sain ma sellest hoolimata suure häältesaagi (Van der Bellen sai presidendivalimistel 53,8 protsenti häältest ja alistas parempopulistide kandidaadi Norbert Hoferi – M. K).

Teatud piirini suudan ma immigratsiooni piiramist mõista, sest 2015. aastal toimunu ei tohiks korduda. Meil ega teistel riikidel polnud üldse mingisugust kontrolli selle üle, kes tuleb sisse ja kes läheb välja. Sajad tuhanded, isegi kuni miljon inimest läks läbi Austria, ilma et meie teaksime, kas nad lähevad, kas nad jäävad, kas neil on pass, kes nad on, kas neil on võimalik varjupaika saada. See oli kaos.

Saime selle ajaga rahva abil hästi hakkama. Valitsus üksi poleks suutnud seda hallata. Kodanikud, kirikud, vabatahtlikud andsid toitu, riideid, aitasid lastel silma peal hoida.

Selline asi ei tohi korduda. Riik peab saama oma piire kontrollida ja ma ei nimetaks seda paremäärmuslikuks poliitikaks.

Valitsus on ähvardanud saksa keele mitteoskajate toetusi kärpida ja hakata kontrollima sisserändajate telefone. Kus jookseb teie jaoks punane joon?

See teeb muret mulle ja paljudele teistele austerlastele. Inimesed on juba kohal, nad ei ole tulemas. Nad on kohal. Tuleb otsustada, mida teha.

Lapsed lähevad lasteaeda ja kooli ning see töötab üldjuhul hästi. Vanemad ja ülejäänud on vaja vähemalt minimaalsel tasandil integreerida. Nad peavad oskama vähemalt mingil tasemel saksa keelt, muidu pole nad võimelised suhtlema ei küla- ega näiteks Viini elanikega.

Keeleõppeks mõeldud raha vähendamine ei ole õige viis probleemiga tegeleda. Nii arvavad minu kõrval veel paljud.

Peame meeles pidama, et Austria on viimase 150 aasta jooksul olnud immigratsiooni sihtriik. Monarhia ajal tulid tšehhid, slovakid, ungarlased ning Ukraina ja Rumeenia juudid. Palju tuldi Ida-Austriasse ja eriti just Viini.

Jugoslaavia sõja ajal võtsime riiki umbes 80 000 inimest Bosnia ja Hertsegoviinast ning paljud neist jäid. Me oleme sellega harjunud!

Suure kriisi ajal aastatel 2015–2017 oli Austria koos Saksamaa ja Rootsiga nende riikide seas, kes võttis vastu enim inimesi. Rahvaarvu järgi võttis Austria vastu suhteliselt rohkem inimesi kui Saksamaa, seega pole põhjust Austria toonase käitumise üle nuriseda. Nüüd peame tegelema nendega, kes on juba siin. See on ilmselge.

Euroopa Liidus vastuvoolu ujuv Ungari on hakanud otsima tihedamaid sidemeid Venemaaga. Kohati ujub vastuvoolu ka Austria. Kas peaksime muretsema, et Austria kavatseb minna Ungariga sama teed ja otsida Venemaa lähedust?

Ei. Ungari on väga eriline juhtum. Venemaast rääkides ja Eestit silmas pidades on kõige olulisem, et jagaksime Euroopa Liidu positsiooni Krimmi ja Ida-Ukraina küsimuses.

Teisalt oleme mitmekümne aasta jooksul üritanud pidada mõistlikku dialoogi Venemaaga, hoolimata parasjagu valitsevast poliitilisest olukorrast. Näiteks kohtusid Nikita Hruštšov ja John F. Kennedy Austrias. Oleme üritanud hoida mõistlikke suhteid.

Poliitilistel põhjustel on suhete sügavusel piirangud, aga need pole rahva seas nii laialt levinud kui Eestis. Ma ei taha kohe kindlasti öelda, et meil on õigus ja teil mitte. Teie ajalugu räägib teist keelt.

Eesti ja Austria vahel on suuri sarnasusi. Oleme väikesed riigid, sõltume partneritest Euroopas jne. Üks asi on erinev: meie pidasime venelastega kümme aastat läbirääkimisi, et iseseisvaks saada.