Balkani folkloori sümbol on hääbumise veerel

Pärast vigastada saamist elab see Balkani ilves puuris Shkodëri linnas Põhja-Albaanias. Looduses on seda looma kohata ebatõenäoline, sest lisaks sellele, et neid on nii vähe alles jäänud, on Balkani ilves ka öise eluviisiga.

FOTO: GENT SHKULLAKU/AFP/Scanpix