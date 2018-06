USA president kinnitas Singapuri tippkohtumise toimumist

USA president ütles, et kiri oli «väga meeldiv ja väga huvitav», kuid ei täpsustanud rohkemat.

Briti rahvusringhäälingu BBC andmetel lisas Trump, et kunagi peaks kirja avaldama.

USA ja Põhja-Korea on pidanud tippkohtumise ootuses kõnelusi ka Singapuris ja kahe Korea vahelises demilitariseeritud tsoonis. Kim Yong-chol on kõrgeim Põhja-Korea ametiisik, kes viimase 18 aasta jooksul on Ühendriike külastanud. Tema visiidis Valgesse Majja nähakse sümboolset märki eelmisel aastal Pyongyangi tuuma- ja raketikatsetuste tõttu süvenenud pingete kahanemisest.