Somaalias hukkus USA õhurünnakus Al-Shabaabi vastu 12 võitlejat

Somaalia eriväelased on mitmel korral viinud operatsioone läbi koostöös USA sõduritega. Viimastel kuudel on sagenenud teated õhu- ja raketirünnakute kohta, samuti teated tsiviilohvritest.

Al-Shabaab kaotas kontrolli Muqdishos 2011. aastal, ent on jätkanud võitlust, korraldades sageli rünnakuid nii sõjaväeliste, valitsusega seotud kui ka tsiviilsihtmärkide vastu. USA on teinud viimasel ajal kokkuleppel Somaalia võimudega arvukalt õhurünnakuid nii Al-Shabaabile kui ka äärmusrühmituse Islamiriik kohalikele võitlejatele. Eelmisel aastal tehti üle 30 õhurünnaku.

Mittemoslemitest õpetajad sihikule võtnud äärmusrühmituse Al-Shabaab rünnakute tõttu on Keenias Somaalia piiri äärsetel aladel suletud sadu koole, sest õpetajad on oma elu päästmiseks põgenenud. Analüütikute sõnul jätab see kohalikud noored kaitsetuks Al-Qaedaga seotud rühmitustesse värbamise ees. Wajiri maakonnas on tegutsemast lakanud vähemalt 224 alg- ja 42 põhikooli, kuna mujalt pärit õpetajad on põgenenud.