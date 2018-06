USA vetostas Julgeolekunõukogus ootuspäraselt Palestiina resolutsiooni

USA kriitika kohaselt ei mainitud resolutsioonis üldse Gaza sektoris valitsevat islamiliikumist Hamas, mis on vägivaldsete meeleavalduste peaorganiseerija.

Ühendriikide suursaadik Nikki Haley ütles juba päev varem, et USA paneb kindlasti veto ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonikavandile, milles kutsutakse kaitsma palestiinlasi Gaza sektoris ja okupeeritud Läänekaldal. Haley nimetas Kuveidi esitatud teksti "suuresti ühepoolseks lähenemiseks", mis ainult õõnestab jätkuvaid jõupingutusi rahu saavutamiseks iisraellaste ja palestiinlaste vahel.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles kolmapäeval, et juudiriigi sõjavägi on andnud Gaza äärmusrühmitustele, teiste seas Hamasile, viimaste aastate rängima hoobi. Vägivalla hoogustumises on tema sõnul süüdi Gazat valitsev Hamasi režiim, Islamidžihaad ja teised terroriorganisatsioonid, keda kannustab Iraan. Iisraeli teatel ründas selle sõjavägi teisipäeval vastuseks Gaza sektorist tulnud miinipidujarünnakutele palestiina äärmusrühmituste 65 sõjalist objekti.