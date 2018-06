Mogherini: EL ei ole kellegagi kaubandussõjas

"Me usume ülemaailmsesse vabakaubandusse ja teeme seda ka edaspidi," lisas ta, kuid rõhutas, et "EL peab oma huve kaitsma".

Mogherini ütles, et EL on vastumeetmed valmis seadnud ning USA-le kehtestatakse vastutariifid paljudele toodetele, seal hulgas jõhvikatele ja burboonile.

"See ei tähenda, et Ühendriigid ei oleks meie lähim partner ja sõber. Nad jäävad liitlasteks. Me teeme USA-ga tihedat koostööd paljudes asjades julgeolekust rahvusvaheliste välispoliitikaküsimusteni, ja see jätkub ka edaspidi."