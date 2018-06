USA valitsus: ärge küpsetage vulkaanilaava kohal vahukomme

USA Geoloogiainstituut on vastanud päringule, kas laava kohal võib vahukomme küpsetada. Jay Furr Richmondist, Vermonti orsariigist küsis Twitteris instituudilt, kas pika kepi otsa torgatuna oleks ohutu vahukomme küpsetada või oleksid need mürgised. Instituut otsustas naljategijale vastata ning kirjutas, et vulkaaniaurude tõttu maitseks tulemus väga halvasti või tekiks vägev keemiline reaktsioon.

Vulkaane ja maavärinaid jälgiva USA Geoloogiainstituudi andmetel liigub laava umbes 300-400 meetrit tunnis. Kilauea on maailma kõige aktiivsem vulkaan ja see hakkas purskama 3. mail. Sellele eelnes aga 35-aastane vaikne aktiivsusperiood.

Kilauea seekordses purskes on tõsiselt kannatada saanud üks inimene, keda kodurõdul istudes tabas lenduläinud kivi. 2000 inimest on oma kodudest evakueeritud, sest laavapurse jääb peaaegu nende tagaõue.

Reedel teatasid teadlased, et vulkaan on nüüdseks jõudnud uude, senisest rahulikumasse faasi. Teadlased rõhutasid, et kuigi faasimuutus on oluline, ei ole nad kindlad, milline käitumine sellele järgneb. Ühtmoodi on võimalik nii vulkaanikaatri sulgumine varisevate kivide tõttu kui ka uus purse.