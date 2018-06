USA televangelist küsib annetusi 46-miljonilise eralennuki ostmiseks

Varasemalt on tema kogudus juba tasunud kolme eralennuki eest. Duplantis ütleb annetusvideos, et on lennukeid läbi põletanud jumala hüvanguks.

Duplantis ütleb videos, et see võimaldaks tal hoida kokku raha, mis läheks kallitele kütusepeatustele.

Duplantis on koos teise televangelisti Kenneth Copelandiga kaitsnud eralennukite kasutamist, sest nende sõnutsi on kommertsliinid täis deemoneid, kes jääksid jutlustajate tihedale graafikule ette.

USA televangelistid on kas isehakanud või pühitsetud kirikuõpetajad, kes jutlustamiseks kasutavad ülekandeid televisioonis. USAs alguse saanud komme on nüüdseks levinud ka mõnda teise riiki, näiteks Brasiilia, kuid sellist vaadatavust ja mõjuvõimu nagu USAs nad saavutanud ei ole.

Duplantis jutlustab hüvangugospelit. See USAs alguse saanud ideoloogia väidab, et jumal on kapitalist, kes teeb temasse uskujad rikkaks ja õnnistatuks. 2006. aastal lävi viidud Time'i küsitlus sai tulemuseks, et 17 protsenti USA kristlastest toetab seda liikumist, samal ajal kui 31 protsenti usuvad, et kui nemad annavad jumalale raha, annab jumal neile vastu