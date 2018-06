Trumpi valimisvõit tegi tänupühalõuna lühemaks

See andis neile kuus miljonit asukohta. Nende algpunktide elanike poliitilised vaated võeti valimistulemustest: kui vastav valimispiirkond toetas pigem Clintonit kui Trumpi, siis võib eeldada, et kodudes elavad inimesed toetasid samamoodi Clintonit.

Järgmisena võtsid teadlased need kasutajaandmed, mis näitasid, et inimesed olid läinud tänupühalõunale teise piirkonda, kuid naasesid õhtul koju.

Positsioneeringute omavahelisel võrdlemisel selgus, et need inimesed, kelle perekond elas vastandlike poliitiliste vaadetega piirkonnas, olid lõunasöögil 30-70 minutit vähem kui samade vaadetega inimesed.

Üle tunni lühemad olid need lõunad, kuhu tuldi piirkondadest, kus oli olnud Trumpi ja Clintoni tasavägine valimisvõitlus. Piirkonnad, kus tulemus pole ette ennustav, on alati olnud suure poliitilise aktiivsusega. Nii võib arvata, et nende elanikud on valmis tulisemalt oma positsiooni eest võitlema.