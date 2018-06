Lääs peab vastama Venemaale asümmeetriliselt

«Nende jaoks on suur eelis meie tahtetus ja ühtsuse puudumine. Me peame olema oma tugevustest ja võimetest palju rohkem teadlikud, aga see hõlmab loomingulisemat tegutsemist,» lausus Galeotti paneeldiskussioonis.

Samuti ütles Galeotti, et Lääs peab meeles pidama, et venelased on harjunud sellega, et võimud on neile pikka aega valetanud. «Me ei tohiks arvata, et nad on valmis suurejoonelise imperialistliku projekti nimel oma elusid ära rikkuma.»