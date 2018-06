Damaskus: Iraanil ei ole Süürias lahingüksusi ega baase

Muallemi kommentaarid avaldati ajal, mil regioonis kasvavad pinged ning Iisrael on korduvalt hoiatanud Iraani alalise sõjalise kohaloleku vastu Süürias.

Süüria välisministri sõnul esitab Iisrael valeväiteid, et püüda oma vihavaenlasele Iraanile survet avaldada.

Iisrael korraldas mais mitu õhurünnakut vastuseks Iraani väidetavale raketirünnakule juudiriigi positsioonidele okupeeritud Golani kõrgendikel. Tegemist oli Iisraeli ja Iraani kõige tõsiseima vastasseisuga.

Süürias on lahingutes mässuliste vastu saanud surma suur hulk Iraani sõjaväelasi, nende seas ka ohvitsere.

«Süürias on Iraani nõunikke, kellest mõned said märtriks, töötades koos Süüria armeega, ning nende kohalolek on osa kokkuleppest ja relvajõududega on koordineeritud, kus nad peavad olema,» ütles Muallem.

«Iraani Islamivabariigil ei ole alalisi sõjalisi baase ning see, mida Iisrael levitab, on vale,» lisas ta. Küll aga avaldas ta Iraanile tänu, et see alustas 2011. aastal Damaskuse toetamist võitluses terrorismiga.