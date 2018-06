Saksa paremäärmuslaste liider pälvis Hitleri-kommentaariga hukkamõistu

Gauland ütles, et need olid vaid «täpike linnusitta rohkem kui tuhandeaastases edukas Saksamaa ajaloos».

Kommentaaris, mille edastasid nii Deutsche Welle kui uudisteagentuur dpa, ütles Gauland partei noortekongressil, et Saksamaa ajalugu on midagi enamat kui 12 aastat natsirežiimi.

«Kuid meil on kuulsusrikas ajalugu ja see, mu kallid sõbrad, on kestnud kauem kui need 12 neetud aastat,» lisas Gauland.