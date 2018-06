Kuuba moodustas komisjoni põhiseaduse uuendamiseks

President Miguel Díaz-Canel kutsus kokku Kuuba parlamendi eriistungi, et esitada nimekiri inimestest, kellele tehakse ülesandeks nõukogudeaegne dokument ümber kirjutada.

«See annab kaalu meie riigi jaoks eriti tähtsale protsessile ning me peame olema kõik teadlikud kohustusest ja kodanikuvastutusest, mida see nõuab,» märkis Díaz-Canel Rahvusassamblee 600 liikme poole pöördudes.

Ametiisikud on kinnitanud, et uus põhiseadus jätab alles kompartei juhitava süsteemi, kus sõna- ja ajakirjandusvabadus ning muud õigused on piiratud sotsialistliku ühiskonna eesmärkidega.