India teatas Pakistani rünnakust Kashmiris

Lahingud puhkesid vaevalt nädal aega pärast seda, kui naaberriigid olid leppinud kokku, et peavad kinni relvarahu tingimustest jagatud Kashmiri piirialal.

India politsei teatel kavatsetakse kõigepealt evakueerida piiril elavad haiged ja vigastatud külaelanikud.

Pakistani väed «rikkusid taas jultunult» 2003. aasta rahulepet ja India sõdurid kavatsevad Pakistani agressioonile vastata, teatas India.

Islamabad ei ole intsidenti kommenteerinud.

Rahuleping on sõlmitud 15 aastat tagasi, kuid sellest kinni pidamine on tulnud vaevaliselt mõlemale poolele. Pinged on teravnenud viimaste kuude jooksul, kui mõlemad riigid on rünnanud piiripunkte ja külasid.

India sõnutsi on Pakistan sellel aastal rahulepet rikkunud üle 800 korra ning nendes rünnakutes on surnud 25 tsiviilisikut ja 18 sõdurit. Pakistan süüdistab Indiat rohkem kui 1050 rahuleppe rikkumise juhtumis, milles on hukkunud 28 tsiviilisikut ja vigastada saanud 117.