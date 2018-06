G7 ministreid ärritasid USA imporditariifid

Morneau lausus Kanadas Whistleris peetud ministrite kohtumise lõppedes, et Kanada ja veel viie riigi rahandusministrid ja keskpankade juhid olid üksmeelselt ärritunud president Donald Trumpi administratsiooni kehtestatud karmide terase- ja alumiiniumitariifide pärast.

USA suurimad kaubanduspartnerid on teatanud vastumeetmetest ja õiguslikest sammudest, mis on viinud suure osa maailma majandusest kaubanduskonflikti künnisele. Vancouveri lähedale kogunenud rahandusministrid rääkisid muu hulgas sellest, et tunnevad end kauaaegse liitlase poolt reedetuna.