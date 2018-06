Filipiinide president saatis ÜRO inimõiguslase põrgusse

"Käi põrgusse!" käratas Duterte ja hoiatas eksperti, et see ei sekkuks riigi siseasjadesse.

Filipiinide Ülemkohus võttis eelmisel kuul maha ülemkohtuniku Maria Lourdes Sereno. Sereno oli hääletanud valitsuse ettepanekute vastu, misjärel Duterte nimetas teda vaenlaseks ja süüdistas, et Sereno määramisel ülemkohtunikuks ei olnud järgitud kõiki eeskirju.

Sereno on esimene ülemkohtunik, kelle tema ametikaaslased maha hääletasid. Ta on olnud vastu mitmetele Duterte plaanidele, sealhulgas Lõuna-Filipiinidel sõjaseisukorra laiendamisele.

Filipiinide president on juba tuntud oma verbaalsete kallaletungide eest kõigi vastu, kes julgevad tema otsuseid kahtluse alla seada.

Varasemalt on ta valjuhäälselt kritiseerinud endist USA presidenti Barack Obamat ja ÜRO illegaalsete hukkamiste eriraportööri Agnes Callamardi. Duterte südameasjaks on sõda narkootikumide vastu, mille jaoks vahendeid ei valita. Veriseid tagajärgi on hukka mõistnud ÜRO.