«See on valitsus, millist siin riigis kunagi varem nähtud, pole ja ma ei suuda meenutada midagi sarnast ka teistest riikidest,» ütles Roomas asuva Luissi ülikooli professor Roberto D’Alimonte Financial Timesile. «Tegu on täiesti uue loomaga – see on pooleldi poliitiline ja pooleldi tehnokraatlik.»