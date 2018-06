Kim tegi Põhja-Korea sõjaväe juhtkonnas tähtsaid vangerdusi

Kim on jätkanud enne USA riigipea Donald Trumpiga kohtumist 2011. aastal võimule saamisest alates tavapärast joont ja puhastanud sõjaväe juhtkonda, et asendada vanemad ametnikud Kimile lojaalsete isikutega.

Uudisteagentuuri Yonhap teatel asendati kaitseülem Pak Yong-sik noorema No Kwang-choliga, Korea Rahvaarmee (KPA) ülema Ri Myong-su koha võtab üle tema asetäitja Ri Yong-gil. Kinnitatud on ka KPA poliitbüroo juhi kindral Kim Su-gili asendamine Kim Jong-gakiga.

«Kõik need tegelased on Kim Jong-uni inimesed,» sõnas Põhja-Korea ekspert Michael Madden. «Kõik kolm on pidanud Kim Jong-uni all väga tundlikke ja kõrgetasemelisi ameteid, on talle väga lojaalsed ning kõigil on kogemus välisdelegatsioonidega suhtlemisel.»