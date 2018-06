Saksamaa palub Venemaale reisivatel riigiteenistujatel telefonid koju jätta

Siseministeeriumi pressiteenistus selgitas, et varem on Türgi ja Venemaa puhul tulnud ette juhtumeid, kus reisijate mobiiltelefone on konfiskeeritud. Mõne aja pärast seadmed küll tagastati, kuid nende sisu oli osaliselt loetud.

Venemaa andmete kogumine on sellest hoolimata täies hoos. Nimelt on seekordsel MM-il käiku lastud uudne «fänni ID» süsteem, millega on võimalik osta pileteid, reisida staadionite vahel ja kasutada matšide päeval linna ühistransporti. Väliskülastajatele on veelgi olulisem fakt, et fänni ID omanikel on võimalik Venemaale ilma viisata siseneda.