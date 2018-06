Macroni lähedane abi on korruptsioonikahtlusega uurimise all

Kohler ise on eitanud rikkumisi. Tema perekond on aga seotud Itaalia-Šveitsi omanduses MSCga.

Kohler ja Macron käisid koos ülikoolis ning 45-aastane Kohler on presidendi üks lähemaid abisid. Presidendipalee on tõrjunud kantseleiülema vastu esitatud süüdistusi ja nimetanud neid täiesti alusetuks.

Kriminaalkaebuse Kohleri vastu esitas Prantsuse korruptsioonitõrjeasutus Anticor. Asutuse sõnul on nende kaebus koostatud Prantsuse veebilehe Mediapart uurimistöö põhjal.

2016. aastal lahkus Kohler riigiteenistusest, et asuda tööle MSC finantsdirektorina, kuid jätkas samal ajal tööd Macroni presidendikampaania kallal. Mais 2017 sai ta ametisse presidendi meeskonnas.

Kohkerit on kirjeldatud kui ainsat Macroni lähedast kolleegi, kelle nõu ta tõesti kuulda võtab. Kohler oli ka see, kes teatas, et peaministriks valiti Edouard Philippe.