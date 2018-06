Sloveenia imporditud pööre paremale

«Meie erakond seab esikohale Sloveenia, sloveenid. Me oleme avatud koostööks. Sloveenias on käes aeg, mis nõuab koostööd,» kuulutas parempoolse ja sisserändevastase Sloveenia Demokraatliku Partei (SDS) juht Janez Janša pärast võitu valimistel, kus tema partei sai enam kui veerandi parlamendikohtadest.

Sloveenia näide tõestab, kui lihtne on mõjutada valimisi välismaalt, kui on piisavalt raha ja tahtmist seda teha. Sloveenia parempoolsed parteid said märkimisväärset toetust Euroopa Rahvaparteilt, peamiselt Ungari peaministrilt Viktor Orbánilt.