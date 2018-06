Prognoos: ilma lahkumislepinguta Brexiti korral ähvardab britte toidu ja ravimite nappus

Nn viimsepäeva stsenaarium maalib hirmutava pildi kannatustest, mis võib Ühendkuningriiki Brexiti järel oodata. Kõrgemate ametnike spekulatsioonide kohaselt on Brexiti korral veel võimalikud kolm tulemust: pehme, ränk ja kõige hullem variant, mida nad nimetavad «Armageddoniks».

«Tõsiduselt teise stsenaariumi – mitte isegi kõige hullema kohaselt –, variseb Doveri sadama töö ühe päevaga kokku,» kirjeldas allikas The Timesile. «Cornwalli ja Šotimaa supermarketites saab toit otsa paari päeva jooksul ja haiglates lõppevad ravimivarud kahe nädalaga.»

Allika väitel tuleb võtta kasutusele lennuväe lennukid, et toimetada ravimeid riigi kaugematesse punktidesse ning samuti hoiatas ta, et üsna kiiresti saaks Ühendkuningriigis otsa kütus.

David Davise juhitava Brexiti ministeeriumi pressiteenistus kinnitusel on eri stsenaariumeid arutatud, kuid polevat võimalik, et viimsepäeva variant läheks tegelikult ka käiku.

«Arvestatav hulk tööd ja otsuseid on tehtud ilma lepinguta lahkumise planeerimiseks, eriti mis puudutab sadamaid, ja me teame, et ükski neist asjadest ei juhtu,» rõhutas ministeerium.