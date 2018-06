«Me ei saa tahta Liibüa kriisi lahendust rohkem kui liibüalased»

See on privileeg, sest annab otseligipääsu kõigele Tripolis – nii ametivõimudele kui ka rahvale –, ning võimaldab meil otseselt mõjutada seal sündivat. See maa on meile prioriteetne paljudel põhjustel: nende stabiilsus mõjutab otseselt Itaalia stabiilsust. Sestap otsustasime, et meie kohalolu seal on äärmiselt oluline – see on deklaratiivne, aga ka mõjus.