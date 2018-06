Prantsuse president kutsus üles toetama Saheli terrorivastast üksust

"Aeg on käes raha eraldamiseks, et üksus saaks toimida," ütles Macron ühisel pressikonverentsil Nigeri presidendi Mahamadou Issoufouga, kes viibib Prantsusmaal visiidil.

ÜRO peasekretär António Guterres tõotas eelmisel nädalal jätkata viie Saheli riigi terrorivastaste vägede toetamist hoolimata sellest, et USA on keeldunud seda rahastamast. Malis viibiv Guterres külastas niinimetatud G5 Saheli peakorterit, kiitis ühisvägede tööd ja kinnitas, et tema oli Julgeolekunõukogu tugevama mandaadi poolt.