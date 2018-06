USA kutsus taas OAS-i üles Venezuela liikmesust peatama

Välisminister Mike Pompeo ütles organisatsioonile, et Venezuela presidendi Nicolás Maduro valitsus on täielikult lammutamas demokraatiat. Pompeo mõistis hukka Venezuela äsjased valimised, mis andsid Madurole teise ametiaja, ning ütles, et Washington on ammendanud kõik variandid dialoogiks.