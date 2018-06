SpaceX lükkas edasi plaani saata turiste Kuu ümber tiirutama

«Uus lendude ajakava – praegu edasi lükatud kuni vähemalt 2019. aasta keskpaigani ja tõenäoliselt veel pikemalt – ei ole veel avaldatud,» kirjutas The Wall Street Journal.

Edasilükkamise põhjus ei ole selge, kuid see on märk, et «tehnilised ja tootmisväljakutsed segavad (kompanii) asutaja Elon Muski plaane uurida päikesesüsteemi inimestega», lisas leht.