Putin välistas Krimmi tagastamise ning soovitas Ukrainal anda Donbassile eriseisundi

«Ei ole selliseid tingimusi ega saagi olla,» ütles Putin vastuseks küsimusele, mis peab juhtuma, et Venemaa tagastaks Krimmi Ukrainale.

Kommenteerides ajakirjaniku viidet enda vastuolulistele avaldustele Vene sõjaväelaste viibimise kohta Krimmis Ukraina võimuvahetuse järel, rõhutas Vene president, et «Vene väed on Krimmis alati olnud, seal oli meie kontingent».

«Meie esimene tegu oli suurendada valvekontingenti meie sõjaväeobjektidel, kus nägime mitmesuguste rünnakute ja ligitikkumiste ettevalmistusi. Vaat, millest kõik algas. Rääkisin teile kindlalt, et peale selle seal kedagi teist ei olnud, kuid seal olid meie lepingujärgsed väed,» lisas Putin.

«Jah, Al-Qaeda äärmuslikud osised tahtsid selle ala põhimõtteliselt Venemaa küljest kiskuda ja moodustada Mustast merest Kaspia mereni kalifaadi. Ei usu, et Austria ja Euroopa olnuks selle üle rõõmsad, midagi head sellest ei tulnuks,» ütles Venemaa president.

Putin meenutas seejuures, et «tšetšeeni rahvas ise tuli valimistel sootuks teisele järeldusele, ja arutelu käigus, pärast igasuguseid veriseid sündmusi, kirjutas tšetšeeni rahvas ikkagi alla lepingu Venemaaga».

«Ja lõpptulemusena oli see tšetšeeni rahva enda otsus, ja me oleme selle üle väga rõõmsad ja peame neist lepetest kinni,» ütles Putin.

Ta meenutas, et Ukraina iseseisvuse ideoloogid, ukraina rahvuslased rääkisid veel 19. sajandil vajadusest moodustada iseseisev, Venemaast sõltumatu Ukraina riik.

«Aga täna on minu arvates see üks küsimustest, mis on Ukrainas tähtsaimaid. Kuid seda teeb loomulikult Ukraina ise,» võttis Putin oma jutu kokku.