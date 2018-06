Obama kõnekirjutaja: Saudi valitsus andis Valge Maja töötajatele kohvrite kaupa juveele

Täna ilmuvas raamatus «Maailm nagu see on» («The World As It Is») meenutab Rhodes, kuidas pärast 2009. aasta juunis Saudi Araabias maandumist viidi USA ametnikud golfisõidukitega kuningaperele kuuluvas linnakus asuvatesse täpselt ühesugustesse majadesse.

«Me kõik saime kohvri juveelidega,» kirjutas Rhodes e-kirjas The Guardianile. «Me kõik andsime need riiklikule protokolliosakonnale, kes tegeleb kingitustega. Igaühel on võimalus osta kingitus välja, kuid arvestades hinda – ma ei mäleta täpselt, aga see oli minu teada kümneid tuhandeid [dollareid] –, siis minu mäletamist mööda keegi neid endale ei jätnud.»