Saksa sotsid kangutavad ametist USA suursaadikut

«Mida see mees teeb, on rahvusvahelises diplomaatias ennekuulmatu,» ütles Schulz uudisteagentuurile dpa.

Schulz paneb Grenellile süüks konkreetse poliitilise suuna esindamist, selle asemel et suhtuda võõrustajariiki erapooletult.

Grenell ütles intervjuus äärmusparempoolsele veebilehele Breitbart, et soovib tugevdada Euroopa konservatiive.

Ka on Saksamaal tekitanud pahameelt Grenelli otsus kutsuda 13. juuniks Berliini õhtusöögile Austria konservatiivne kantsler Sebastian Kurz. Intervjuus nimetas Grenell Kurzi rokkstaariks.

«Ma loodan, et Kurzi külaskäik tähendab, et härra Grenelli peatus saadikuna jääb Saksamaal lühikeseks,» lausus Schulz. Saksa keeles on tegu sõnademänguga, sest sõna Kurz tähendab lühikest.