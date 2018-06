Itaalia uus peaminister tahab vaadata üle Venemaale kehtestatud sanktsioonid

Samuti seab uus valitsus tema sõnul eesmäriks, et nende rannikule saabuvaid migrante hakataks kohustuslikus korras ja automaatselt jagama teiste Euroopa Liidu liikmesriikdie vahel laiali.

«Me kutsume üles Dublini regulatsiooni tühistama, et säilitada kohustuste ausat jaotamist,» kuulutas ta enne valitsuse usaldushääletust peetud kõnes.

«Tahame vähendada meie riigivõla koormat, kuid tahame teha seda kasvu abil, mitte kasinusmeetmetega,» ütles Conte senaatoritele. «Itaalia võlakoorem on nüüd jätkusuutlik, kuid seda tuleb siiski vähendada, vaatega majanduskasvu saavutamisele.»

Conta lisas, et valitsuse eesmärk on vähendada majanduskasvu lõhet Itaalia ja ülejäänud Euroopa vahel. «Euroopa on meie kodu» ning tahan «tugevamat, aga ka õiglasemat Euroopat», rõhutas ta.