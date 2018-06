Putin: MH17 allatulistamises on süüdi Ukraina, mis lubas konfliktikolde kohal lennata

«Mõlemal poolel on igasugu relvasüsteeme,» lausus Putin. «Kõik nad on toodetud Venemaal. Vene armeel on täpselt samad süsteemid, millest eksperdid räägivad.»

«Teiseks on Vene ekspertidele keelatud ligipääs juurdlusele, meie argumente ei ole arvestatud ning kedagi komisjonis ei huvita meie ära kuulamine,» lisas Putin. «Samas on uurimustulemustest huvitatud Ukraina osapoolele ligipääs tagatud. Ning nad on vähemalt vastutavad selle eest, et ei suutnud keelata tsiviillennukile konfliktitsooni kohal lendamist.»