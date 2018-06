«Ma arvan, et opositsiooni jaoks ongi oluline silmas pidada, et meie eesmärk ei ole asendada Putin Navalnõi, Hodorkovski või kellegi teisega. Meie eesmärk ei ole vahetada välja inimest, vaid vahetada välja süsteem. Me ei taha vahetada halba tsaari «hea» tsaari vastu,» sõnas Vene opositsioonipoliitik Vladimir Kara-Murza intervjuus Postimehele.