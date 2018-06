USA kaitses Saksa-suursaadiku õigust oma arvamusele

Ühendriigid kaitsesid teisipäeval oma Saksamaal resideeruva suursaadiku vastuoluliste avalduste järel tema õigust oma arvamusele.

Saksamaa on palunud USA välisministeeriumil selgitada suursaadik Richard Grenelli ühes intervjuus tehtud märkusi, millega ta kutsus "jõutama" poliitilisele status quo´le vastu seisvaid Euroopa konservatiive.

Vähemalt üks Saksa kantsleri Angela Merkeli kristlike demokraatide ja sotsiaaldemokraatide valitsuse liige on süüdistanud Ühendriikide diplomaati Saksa siseasjadesse sekkumises ning vasakpoolsed poliitikud on nõudnud tema kodumaale tagasisaatmist.

See ei olnud USA suursaadiku esimene vastuoluline seisukohavõtt. Grenell asus ametisse 8. mail ning sattus samal päeval pahameeletormi keskmesse, kui ütles, et Saksa firmad peaksid lõpetama kauplemise Iraaniga.

Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert ütles teisipäeval, et USA-l on Saksamaaga head suhted ja Grenellil on õigus oma vaateid esitada.

"Suursaadikutel on õigus oma arvamust avaldada," ütles Nauert vastuseks ajakirjanikele, kes küsisid, kas Grenell väljendas USA presidendi Donald Trumpi valitsuse seisukohti. "Nad on Valge Maja esindajad, kas selle või teiste valitsuste, ja me kuuleme neid oma arvamusi välja ütlemas."

Mõnikord avaldavad nad arvamusi, mis ei pruugi inimestele meeldida ning olemas on ka sõnavabadus, lausus Nauert.

Samas intervjuus pani ta paljud kulme kergitama teatega, et kutsus 13. juunil lõunale Austria konservatiivse kantsleri ja "rokkstaari" Sebastian Kurzi.

Grenell eitas hiljem oma Twitteri kontol, et oli avaldanud USA suursaadikuna toetust mõnele Euroopa kandidaadile või erakonnale. "Ma jään oma märkuste juurde, et me oleme tunnistajaks vaikiva enamuse ärkamisele - nendele, kes lükkavad tagasi eliidi ja nende mulli. Neid juhib Trump," kirjutas ta.