USA valitsus kaitses vastuolulist piiripoliitikat

Justiitsminister Jeff Sessions ütles, et "nulltolerantsi" poliitika on seaduslik ja vajalik selleks, et heidutada tuhandeid perekondi, kes iga kuu piiri ületavad ja asüüli paluvad. "Me peame saatma selle sõnumi väja. Teid ootab õigusemõistmine, kui te tulete ebaseaduslikult. Kui te võtate lapsed kaasa, ootab teid ikkagi õigusemõistmine," lausus Sessions konservatiivsele raadiosaatejuhile Hugh Hewittile.