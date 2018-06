Itaalia maffiatõrjejuht: maffia on muutunud globaliseeruvaks nähtuseks

Itaalia maffiavastase juurdlusbüroo (DIA) juht hoiatas teisipäeval, et maffia ei ole ainult Itaalia probleem, vaid "globaliseeruv" nähtus, mille mõju imbub mitmesse Euroopa riiki.

"Organiseeritud kuritegevus on liikumas välismaale, globaliseerumas," ütles DIA juht Giuseppe Governale Roomas kohtumisel välismeediaga.

Ehkki kurikuulsal Sitsiilia maffiasündikaadil Cosa Nostra "on olnud alati kohalolek USA-s, Kanadas ja Austraalias", on Kalaabria maffiaorganisatsiooni ´Ndràngheta mõju "alahinnatud".

"´Ndràngheta ...on erakordselt võimas organisatsioon," sõnas Governale, lisades, et kuritegelikel ühendustel on kontaktid riikides üle kogu maailma, kus nad tegutsevad.