Guatemala vulkaanipurske järel on kadunud 192 inimest

"Meil on nüüd arvepidamine koos nimede ja linnadega, kus inimesed kadunuks jäid, ning meil on teadmata kadunuks jäänute koht arv - 192," ütles katastroofiameti ülem Sergio Cabañas ajakirjanikele.

Võimud on teatanud, et 3763 meetri kõrguse vulkaani aktiviseerumine on mõjutanud 1,7 miljonit inimest, kellest üle 3000 inimese on evakueeritud. Neist paljud elavad Escuintla, Sacatepéquezi ja Chimaltenango linnades ajutistes varjupaikades.