Prantslane võitis lühikese aja jooksul lotoga teist korda miljoni

Talle võidu toonud loto on seotud EuroMillionsi mänguga, milles saab osaled 12 Euroopa riigis kaks korda nädalas ning mille peavõit küündib kohati üle saja miljoni euro. Prantsuse mängijad, kes ostavad EuroMillionsi pileti osalevad automaatselt My Millioni loosis, mille peaauhund on üks miljon eurot.

Le Parisieniga rääkinud matemaatikute sõnul on My Millioni peaauhinna võiduvõimalus umbes üks 19 miljonist, samas kui EuroMillionil on see üks 140 miljonist.