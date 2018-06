Myanmar ja ÜRO sõlmisid leppe rohingjade koju naasmiseks

Pooled lubasid luua nn koostöö raamistiku, mille eesmärk on luua tingimused rohingjade «vabatahtlikuks, turvaliseks, väärikaks ja jätkusuutlikuks» repatrieerimiseks.

Myanmar ja Bangladesh leppisid novembris kokku, et hakkavad rohingjasid kodumaale tagasi saatma, kuid viimased kardavad, et nende elu on ohus, kui nad naasevad Myanmari ilma rahvusvahelise järelevalveta.