Putin arvestab sanktsioonide kadumisega mõne aja jooksul

«Lähtun sellest, et terve mõistus siiski võidab, et kõik ebaseaduslikud piirangud, mis on maailmamajanduse arengu jaoks kahjulikud, võetakse järk-järgult maha ja me taastame oma suhted kõikide partneritega, sealhulgas USA ja teiste riikidega, kes kehtestasid nende kiiluvees meile sanktsioonid,» ütles Putin usutluses Hiina meediale.