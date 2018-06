Dennis Rodman võib mängida rolli Trumpi-Kimi tippkohtumisel

«Pole tähtis, mida tema kohalviibimisest arvata. Kindel on see, et reitinguid tõstab see kõrgele,» lausus üks allikas. «Tihti soovivad keerulistes diplomaatilistes olukordades riigid määrata hea tahte saadikuid ning hoolimata sellest, kas keegi sellega nõustub või mitte, Dennis Rodman sobib rolli hästi.»

«Ma ei taha võtta kogu au endale. Ma ei taha öelda, et ma tegin seda ja toda. See ei ole minu eesmärk,» lausus Rodman. «Minu eesmärk on minna kohale ja olla Põhja-Koreas spordisaadik, et inimesed saaksid aru, millised Põhja-Korea elanikud on. Ma arvan, et see on hakanud vilja kandma.»