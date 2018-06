Fotod: Tšornobõli ümbruses puhkes metsatulekahju

Ka peaminister Volodõmõr Groisman kirjutas Facebookis, et radiatsioonitase on ohututes piirides. «Nii Kiievis kui Tšornobõlis, muuseas ka Tšornobõli tuumajaamas, on see (radiatsioonitase) lubatud piires. Seega pole põhjust muretsemiseks,» lisas peaminister.