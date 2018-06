Sünnituse ajal lapse pea otsast rebinud Briti arstil lubatakse tööd jätkata

Laxman võttis 2014. aasta märtsis Dundee haiglas vastu 25. nädalat raseda 30-aastase esmasünnitaja last.

Eile teatas tribunal, et Laxman on vabastatud väärteosüüdistusest ning tal lubatakse praktiseerimist jätkata.

«Tribunal ei leidnud, et viga oleks korduv või järjepidev, pigem oli tegu ühekordse eksimusega, mis oli tehtud väga keerulistes oludes,» seisis teadaandes. «Tribunal on rahul, et Vilvanathan Laxman väljendas ehtsat ja kohast kahetsust juhtunu osas.»