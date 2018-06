Türgi pulmarong seiskas Belgia maanteel liikluse

Osalejad tunnistasid hiljem, et konvois leidis aset «hulle asju», muuhulgas hooletut juhtimist. Aeg-ajalt peatati ka möödasõitvaid autosid, et tantsida traditsioonilise türgi rahvamuusika järgi.

«Seda võib teha kodus, kuid E17 ei ole koht, kus on lubatud tantsida. Selline käitumine kutsub esile rassismi,» lausus kohtunik Peter D’Hondt vastuseks ühe kahtlusaluse väitele, et tegu on lihtsalt tavapärase pulmatraditsiooniga.

Kuigi mõned asjaosalised jäid oma õigust taga nõudma, tunnistas peigmees, et karistus on õiglane.

«Nad näitasid mulle kohtus videomaterjali ja oli selge, et kaks autot on absoluutselt süüdi. Kuigi see on meie traditsioon, oleksime me pidanud selle riigi seadusi järgima. Mu pulm rikuti. Eksinuid tuleks karistada,» lausus peigmees.