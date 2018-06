Macron: telefonikõned Trumpiga on nagu vorst: parem mitte nende sisu uurida

Pressikonverentsil Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga küsiti Macronilt, mida tähendavad esmaspäevased teated, et vestlus Trumpiga oli kohutav.

«Nagu Bismarck ütles: kui me selgitaksime inimestele, kuidas vorsti tehakse, siis on tõenäoline, et nad loobuksid selle söömisest,» vastas Macron Saksamaa esimesele riigikantslerile Otto von Bismarckile viidates.