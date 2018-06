Te olite Tallinnas, et osaleda Läänemere strateegia aastafoorumil, mis heitis sel korral pilgu piirkonna tulevikule pärast 2020. aastat. Mis on siinsetele riikidele suuremad väljakutsed, millega tuleb asuda nüüd tegelema?

Minu arvates on hea, et me saame kokku ja arutame nende teemade üle. Olen tegelikult salamisi pisut uhke selle algatuse üle, mis me Toomas Hendrik Ilvesega tegime kunagi 2006. aastal ja millest sai hiljem Euroopa Parlamendi algatus. On tore näha nii paljusid inimesi sellest piirkonnast otsimas ühiseid lahendusi ühistele probleemidele.